Tien trends na tien dagen EK: veel gemiste pingels en bleekmiddelkapsels

De VARademing

Hoewel de Kroaten het hier niet mee eens zijn, valt op de arbitrage vooralsnog weinig af te dingen. Oud-arbiter Mario van der Ende: ,,Bij situaties waar de VAR ingrijpt of wordt geraadpleegd, gebeurt dat zoals het bedoeld is. Dat is ook niet gek omdat het niveau van de arbitrage op het EK hoger ligt. Dan zie je dat de VAR nut heeft. Er wordt veel beter waargenomen en accurater beslist dan in Nederland. Deze scheidsrechters begrijpen het verschil tussen gemeen en hard spel goed. De arbitrage krijgt een vette voldoende van me. Tot nu toe dan, hè..”