Tsjechië was in verleden kwelgeest van Oranje, maar zondag wacht jong team in leerproces

In hun basiskamp in Zeist konden de spelers en staf van Oranje gisteravond prima leven met Tsjechië als volgende horde op het EK. Een ploeg die dit toernooi precies voldoet aan zijn eigen verwachting, met winst op Schotland (2-0), een gelijkspel tegen Kroatië (1-1) en een nederlaag tegen Engeland (1-0). ,,We willen leren, hopen in de poule in elk geval één ploeg onder ons te houden en als we de tweede ronde halen is alles mogelijk’', zei coach Jaroslav Silhavy voor de start.