UEFA-baas Ceferin overtuigd dat EK doorgaat: ‘Desnoods in minder speelsteden’

,,We zijn bezorgd over de situatie, maar er ook van overtuigd dat Euro 2020 kan doorgaan", zei Ceferin bij het Spaanse Movistar+. ,,Het plan is om het EK te organiseren in de oorspronkelijke vorm. Maar het toernooi kan kan ook in elf, acht, vijf of misschien slechts één land plaatsvinden.”

De UEFA-baas zei dat het nog te vroeg is om te bepalen of er wel of geen toeschouwers aanwezig mogen zijn in de stadions.

Champions League

Over de nieuwe vorm van de Champions League in coronatijd was Ceferin te spreken. De laatste fase van het toernooi, vanaf de kwartfinales, werd afgewerkt in een Lissabon. ,,Het was een interessant format en we hebben feedback van de clubs ontvangen dat zij hier erg tevreden over waren. Om een 'final eight’ te organiseren is misschien lastig roostertechnisch. Maar om in één week de halve finales en finale af te werken, dat zou best iets kunnen zijn.”

Dit is wel pas mogelijk vanaf de volgende cyclus die start in het seizoen 2024-2025.