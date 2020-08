UEFA-baas heeft goede hoop op EK mét supporters

Ceferin houdt er ook rekening mee dat het format, met twaalf speelsteden verspreid over heel Europa, nog aangepast moet worden. ,,Wat in januari niet vreemd leek, leek in maart wel vreemd. Misschien zal iets dat nu vreemd lijkt, in december of januari niet vreemd lijken", aldus een cryptische Ceferin, daarmee doelend op de steeds veranderende situatie rond het coronavirus. ,,We hebben nog genoeg tijd om over allerlei zaken na te denken. Voor nu gaan we uit van dit format en rekenen we erop dat we kunnen voetballen met publiek."