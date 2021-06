UEFA verbiedt regenboogstadion in München bij duel Hongarije

De gemeenteraad van München hoopte dat het EK-stadion in de stad bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije kon worden verlicht in de kleuren van de regenboog. De Allianz Arena van Bayern München kan aan de buitenkant in allerlei kleuren worden verlicht. De UEFA staat dit echter niet toe. ,,De UEFA staat een uniform stadionontwerp toe. En heeft goede gronden om dit uniforme stadionontwerp na te laten leven. Misschien hoef je niet per se de veranderingen door te voeren op de wedstrijddag”, laat Grittner weten.



Afgelopen week werd in het Hongaarse parlement een wet aangenomen, waarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.