UEFA wil fans bij wedstrijden en legt vier EK-speelsteden deadline op

Are­na-baas over uitstel EK: 'Stonden al concerten met potlood in de agenda'

17 maart De verplaatsing van het EK-voetbal van 2020 naar 2021 heeft ook voor de Johan Cruijff Arena gevolgen. In het Amsterdamse stadion staan drie groepswedstrijden en een achtste finale op de planning. Directeur Henk Markerink: ,,Het besluit van de UEFA is volstrekt logisch. Jammer voor ons, maar we gaan puzzelen. We hadden al wat concerten met potlood in de agenda staan.’'