Van Bellingham en Timber tot Saka: dit zijn de zes grootste talenten op het EK

Jude Bellingham (17), Engeland

Jude Bellingham staat als broekie al geregeld in de basis bij Borussia Dortmund. De Duitse club nam de middenvelder vorig jaar over van Birmingham City voor een bedrag van 25 miljoen pond (29 miljoen euro). Daarmee werd Bellingham de duurste 17-jarige voetballer ooit.

De Engelsman heeft alles wat een moderne middenvelder nodig heeft. Hij is fysiek zeer sterk voor zijn leeftijd en technisch behoorlijk vaardig. Bellingham is een speler die zeer vroeg volwassen is en weinig zwakke punten kent. Het is niet voor niets dat hij al 44 wedstrijden voor Birmingham en 39 voor Dortmund speelde op 17-jarige leeftijd.

Woensdag 9 juni Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jamal Musiala (18), Duitsland

Jamal Musiala staat bekend als dé toekomst van het Duitse nationale voetbal. Bayern München nam de aanvallende middenvelder vorig jaar over uit de jeugd van Chelsea en liet hem sindsdien al geregeld minuten maken. Musiala speelde in de jeugd voor zowel Engeland als Duitsland, maar koos uiteindelijk voor Die Mannschaft.

Fysiek is Musiala niet bijzonder indrukwekkend, maar hij compenseert dat ruimschoots met een fabelachtige techniek. Zelden lijkt hij de bal níét onder controle te hebben. Musiala is zeer veelzijdig als aanvallende middenvelder. Hij kan een individuele actie maken, maar heeft het ook in zich om het spel te verdelen met zijn passes. Daarnaast beschikt hij over verrassend veel duelkracht en loopvermogen. Musiala is het type middenvelder dat een hele wedstrijd naar zijn hand kan zetten.

Jurriën Timber (19), Nederland

Jurriën Timber beleefde dit jaar zijn grote doorbraak bij Ajax. Zijn sterke spel viel ook bondscoach Frank de Boer op en dus speelde Timber inmiddels al twee interlands. In beide wedstrijden maakte de verdediger indruk en dus is het zeker niet ondenkbaar dat hij tijdens het EK een rol van betekenis gaat spelen.

Timber is niet de langste, maar compenseert dit met snelheid en verdedigend inzicht. De Utrechter is zelden op een foutje te betrappen en is goed met de bal aan de voet, een kwaliteit waaraan de bondscoach veel waarde hecht. Kan zowel als rechtsachter als centraal in de defensie uit de voeten, wat extra kansen biedt.

Poll Wie wint het EK? Frankrijk

België

Spanje

Duitsland

Portugal

Italië

Nederland

Engeland

Kroatië

Een ander land Wie wint het EK? Frankrijk (39%)

België (13%)

Spanje (2%)

Duitsland (11%)

Portugal (5%)

Italië (11%)

Nederland (12%)

Engeland (4%)

Kroatië (1%)

Een ander land (2%)

Marcus Thuram (23), Frankrijk

Marcus Thuram is de zoon van voormalig wereldkampioen Lilian Thuram. Marcus heeft, nog meer dan zijn vader, een indrukwekkende fysieke gestalte, maar speelt in tegenstelling tot Lilian liever voorin.

Marcus, die uitkomt voor Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga, is groot en sterk, maar kan ook goed een man uitspelen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat Thuram zowel in de spits als op de flanken uit de voeten kan. Of we hem veel gaan zien dit EK is zeer de vraag, want de concurrentie voorin is moordend bij Frankrijk met mannen als Mbappé, Karim Benzema, Olivier Giroud, Kingsley Coman en Ousmane Dembélé.

Bukayo Saka (19), Engeland

Bukayo Saka is het tweede grote talent dat de Engelsen dit toernooi hebben geselecteerd. Saka speelde jarenlang in de jeugd van Arsenal en beleefde recentelijk zijn grote doorbraak. De 19-jarige Gunner kan als buitenspeler, centrale middenvelder en zelfs wingback spelen. Hij is niet groot, maar wel watervlug en technisch zeer vaardig.

Federico Chiesa (23), Italië

Federico Chiesa wordt momenteel door Juventus gehuurd van Fiorentina en is één van de meest opwindende spelers van dit Italië. Chiesa is een buitenspeler die continu op zoek is naar de één tegen één en graag de actie aangaat in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied. In tegenstelling tot veel moderne buitenspelers gaat Chiesa nog geregeld buitenom, hetgeen zijn spel onvoorspelbaar maakt.