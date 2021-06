Van der Vaart feliciteert Spanje na eerdere ophef over kritische uitlatingen

Van der Vaart wekt woede in Spanje: 'Die woorden onthouden we zeker als we tegen Oranje spelen’

,,Van der Vaart wil zijn moment van glorie en nu heeft hij het”, liet Koke nog voor de eclatante zege op Slowakije weten. De middenvelder van Spanje deelde vervolgens nog een sneer uit: ,,Ik heb hem ooit gezien in een WK-finale. Daar hebben we hier op het Ciudad del Fútbol (waar Spanje traint, red.) nog wel een foto van. Van Iniesta’s doelpunt tegen Nederland met Van der Vaart aan zijn zijde. Die houden we bij ons om ons extra te motiveren.”

Koke vertelde verder dat de Spanjaarden de woorden vooral in hun geheugen opslaan, mochten ze later op het EK alsnog Nederland treffen. Dat laatste kan op z'n vroegst pas in de finale gebeuren. Oranje treft zondag in Boedapest in de achtste finales Tsjechië en Spanje neemt het een dag later in Kopenhagen op tegen Kroatië.