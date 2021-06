Van Dumfries tot Locatelli en van Ronaldo tot Lukaku: dit is ons elftal van de groepsfase

Doelman: Robin Olsen (Zweden)

Gisteren kreeg hij weliswaar te maken met de klasse van Robert Lewandowski, maar met name in het gelijkspel tegen Spanje (0-0) greep Robin Olsen - die bij het WK in Rusland in 2018 ook al zo opviel - de hoofdrol. Zweden, met Emil Forsberg als opvallendste speler, is toch maar mooi groepshoofd geworden in een poule met Spanje.