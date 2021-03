Van Mühren tot Király: ook deze opa-internationals gingen naar het EK

Zlatan Ibrahimovic staat voor een spectaculaire terugkeer in de nationale ploeg van Zweden. Vijf jaar na zijn laatste optreden hoopt de spits komende zomer op 39-jarige leeftijd te schitteren op het EK. Ook deze internationals gingen in de nadagen van hun loopbaan voor EK-succes.

Gábor Király - 40 jaar en 86 dagen

Nee, om zijn katachtige reflexen en meevoetballende kwaliteiten zal Király geen plekje in de mensenheugenis verwerven. In 2016 ging de sluitpost de wereld over door het dragen van een grijze joggingbroek op het EK, iets wat hem al jarenlang kenmerkte. Op dat eindtoernooi keepte hij zich overigens ook in de recordboeken. Met zijn 40 jaar en 96 dagen prijkt hij bovenaan de lijst met oudste EK-deelnemers ooit.

Volledig scherm Király wordt opgejaagd door voormalig Ajax-spits Kolblein Sigthorsson. © AP

Lothar Matthäus - 39 jaar en 91 dagen

Nam deel aan liefst negen eindtoernooien, is all-time recordhouder qua interlands voor Duitsland en is al jarenlang de oudste veldspeler ooit op een Europees kampioenschap, nadat hij in 2000 al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Grote kans dat zijn Duitse voetbalhart een dubbel gevoel overhield aan de bekendmaking dat Zlatan Ibrahimovic met Zweden gaat deelnemen aan het EK. Matthäus verliest namelijk zijn record als Zlatan minuten krijgt tijdens het eerste groepsduel tegen Spanje: de Zweed is dan 39 jaar en 254 dagen oud.

Volledig scherm Duitsland moest tijdens het EK in Nederland en België al na drie groepsduels de koffers pakken. © EPA

Morten Olsen - 38 jaar en 308 dagen

Voor de Denen werd het EK van 1988 er een om snel te vergeten. Na drie nederlagen in de groepsfase vertrokken de Scandinaviërs gedesillusioneerd naar huis. Ook sterspeler en aanvoerder Morten Olsen kon zijn ploeg met zijn schat aan ervaring geen ronde verder helpen. De libero annex verdedigende middenvelder, die als coach nog een seizoen aan het roer van Ajax stond, was 38 jaar en 308 dagen toen hij van Italië de definitieve nekslag kreeg.

Ricardo Carvalho - 38 jaar en 35 dagen

Toen Carvalho in 2011 zijn 33ste verjaardag vierde, besloot hij de Portugese nationale ploeg vaarwel te zeggen. Drie jaar later kwam hij daarop terug, leidend tot een oproep voor het EK in 2016. De oud-speler van Real Madrid zal zelden zo’n goede keuze in zijn carrière hebben gemaakt. De Portugezen veroverden dat jaar namelijk de eerste prijs in de nationale historie, door in de EK-finale gastland Frankrijk te verslaan. Het betekende de ultieme revanche: nadat hij op zijn eerste eindtoernooi in de finale sneuvelde tegen Griekenland, maakte hij twaalf jaar later de cirkel rond.

Volledig scherm Oostenrijker Martin Harnik wordt afgestopt door Carvalho. © EPA

Eidjur Gudjohnsen - 37 jaar 292 dagen

Op zeventienjarige leeftijd maakte Gudjohnsen zijn debuut in het nationale elftal van IJsland, als invaller voor zijn vader Arnór. Twintig jaar na dat die memorabele avond debuteerde de oud-aanvaller van onder meer PSV, Chelsea en FC Barcelona op een grote eindronde: met IJsland groeide Gudjohnsen uit tot sensatie op het EK. In de kwartfinale was Frankrijk uiteindelijk met 5-2 te sterk.

Anatoliy Tymoshchuk - 37 jaar 83 dagen

Na vier seizoenen in de top bij Bayern München besefte Tymoshchuk in 2013 dat de grootste piek in zijn loopbaan achter hem lag. Via Zenit Sint Petersburg belandde de middenvelder in 2015 bij het Oekraïnse Kairat Almaty, waar hij het einde van zijn loopbaan regisseerde. Toch volgde er een terugkeer op het internationale toppodium. Een succes werd dat niet: Oekraïne werd er op het EK 2016 puntloos uitgeknikkerd.

Arnold Mühren - 37 jaar 23 dagen

Jarenlang de oudste speler ooit die een EK won. Een bijrol vertolkte de middenvelder van Oranje bepaald niet. Mühren was vaste basiskracht én aangever bij misschien wel het meest legendarische doelpunt ooit op een Europees kampioenschap. Op een voorzet van Mühren volleerde Marco van Basten wonderschoon raak in de met 2-0 gewonnen finale tegen de Sovjet-Unie. Stoppen op het hoogtepunt bleek Mühren wel toevertrouwd. Hij hing direct na het EK zijn interlandschoenen aan de wilgen.

Volledig scherm Arnold Mühren (uiterst rechts) viert de behaalde EK-titel. © ANP