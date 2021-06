Van Sommer tot Pogba en van Xhaka tot Dolberg: dit is ons elftal van de achtste finales

De achtste finales van het EK zitten erop en dus is het tijd om de balans op te maken. Welke spelers vielen het meeste op in deze fase van het toernooi? AD Sportwereld formeerde een basiselftal.

Doelman: Yann Sommer (Zwitserland)

Misschien wel het moment van zijn leven: Sommer pakt de beslissende strafschop van de Franse superster Kylian Mbappé na een verder foutloze strafschoppenserie. Daarmee gidste hij de Zwitsers naar de stunt van het toernooi tot nu toe.

Rechtsback: Joakim Mæhle (Denemarken)

Staat bij de Denen weliswaar als linkervleugelverdediger opgesteld, maar is van origine rechtsback bij Atalanta Bergamo. Onvermoeibaar en één van de uitblinkers bij het frivole Denemarken tegen Wales (4-0). Scoorde zelfs nog vlak voor tijd.

Rechter centrale verdediger: Tomáš Kalas (Tsjechië)

Bijna niks weggeven tegen Oranje: dat is knap en voor een aanzienlijk deel te danken aan Kalas, ex-speler van Vitesse. Want tegen elftallen die niet van een heel ander niveau zijn dan Tsjechië, maakte Oranje veel treffers in de groepsfase van het EK (acht).

Linker centrale verdediger: Harry Maguire (Engeland)

Een Engelse muur, gisteravond tegen de Duitsers. Engeland hield de nul en is kwartfinalist door doelpunten van Raheem Sterling en Harry Kane. Maar de uitblinker stond achterin en werd ook benoemd tot man van de wedstrijd.

Linksback: Oleksandr Zinchenko (Oekraïne)

Is de ster bij Oekraïne, waar hij in een aanvallende rol op de linkerflank speelt. Komt bij Manchester City vooral in actie als linksback. Een doelpunt en een assist van Zinchenko tegen Zweden en de Oekraïners staan prompt in de kwartfinales, waar de nummers één en twee van Poule C (Oranje en Oostenrijk) al huiswaarts zijn.

Volledig scherm Elftal van de achtste finales © DPG Media

Rechtermiddenvelder: Paul Pogba (Frankrijk)

Dat is bijzonder: een speler van de Fransen, die als titelfavoriet al in de achtste finales uitgeschakeld zijn. Maar Paul Pogba stak er qua niveau bovenuit, ook al in de groepsfase, en maakte een prachtig doelpunt (een geplaatst schot in de kruising). Zijn afwezigheid is een gemis voor het restant van het toernooi.

Centrale middenvelder: Tomáš Holeš (Tsjechië)

De beste man aan de kant van de Tsjechen, deze controlerende middenvelder, en niet alleen vanwege zijn doelpunt. Niet dat Tsjechië fantastisch speelde, maar Oranje creëerde amper wat tegen de uiterst stugge, verrassende kwartfinalist.

Linkermiddenvelder: Granit Xhaka (Zwitserland)

Bij Arsenal kijken ze vermoedelijk vreemd op van het niveau dat Granit Xhaka, aanvoerder van de Zwitsers, bij de nationale ploeg haalt. Speelde top tegen Frankrijk en was één van de krachten achter de vechtploeg die een 3-1 achterstand wegwerkte en na penalty’s zelfs de wereldkampioen uitschakelde.

Volledig scherm Granit Xhaka. © AP

Rechtsbuiten: Ferran Torres (Spanje)

De 21-jarige aanvaller van Manchester City kreeg een basisplaats tegen Kroatië en dat vertrouwen maakte hij waar. Speelde goed, scoorde, gaf een assist en is één van de spelers die Spanje er, na een moeizaam begin van het toernooi, wervelend laat uitzien.

Spits: Kasper Dolberg (Denemarken)

Voor de spitspositie kwamen ook Haris Seferovic en Karim Benzema in aanmerking, die beiden tweemaal scoorden in het sensationele duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Maar ‘onze’ Kasper Dolberg krijgt de voorkeur, die in de Johan Cruijff Arena als ex-Ajacied twee keer scoorde tegen Wales bij zijn eerste basisplaats dit toernooi.

Linksbuiten: Raheem Sterling (Engeland)

Zonder echt de pannen van het dak te spelen, slaat Engeland zich door het toernooi heen met veel thuiswedstrijden op Wembley. Zonder Raheem Sterling was dit nooit gelukt. In vier duels scoorde Engeland maar vier keer, drie doelpunten (driemaal de 1-0) werden gemaakt door de aanvaller van Manchester City.