Verbanning voorbij, verschoppelingen terug: Duitsland sluit Müller en Hummels in de armen

De vrolijke Frans Thomas Müller zat zondag, bij zijn eerste persconferentie na zijn terugkeer, weer eens op z'n praatstoel toen er plotseling achter hem een teamgenoot verscheen, die aangaf dat het mooi was geweest. Mats Hummels had de lachers op zijn hand. Uiteraard kreeg Hummels gisteren de vraag waarom hij opeens het podium had beklommen en Müller in de rede viel. „Ik had honger en we zaten klaar voor de lunch. Als je Thomas laat praten, komt er geen eind aan.”