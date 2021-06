Vijf conclusies na eerste succes Oranje: Frank de Boer heeft luxeprobleem

Door Maarten Wijffels



1. Oranje heeft een keeper die rust uitstraalt.

Maarten Stekelenburg was tegen Oostenrijk de eerste Oranje-keeper sinds Maarten Stekelenburg die de nul hield in een EK-wedstrijd. Dit is zo’n zinnetje waarvan de 38-jarige goalie zelf ook nooit had gedacht dat het nog eens zou worden opgeschreven. Maar Stekelenburg stond op doel in 2008 bij Nederland - Roemenië (2-0) en 13 jaar later nu bij Nederland - Oostenrijk (2-0).