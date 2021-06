Waar Cillessen uit de selectie werd gezet, wordt op Busquets wel gewacht

Luis Enrique maakt zich vlak voor het EK niet zo druk over de lastige situatie waarin hij met zijn selectie verkeert. ,,Om eerlijk te zijn, is dit kinderspel in vergelijking met sommige dingen die ik heb moeten doormaken”, zei de bondscoach, wiens dochter in 2019 op 9-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker. ,,We hebben een plan-B, maar ik hoop dat we die niet uit hoeven te voeren.”