Wervelend Italië imponeert en sloopt pover Turkije in openingsduel EK

Video De Roon en Blind bijten van zich af: ‘Misschien ben ik te lang te bescheiden geweest’

9 juni Kort voor de start van het EK beten Daley Blind en Marten de Roon opvallend van zich af. In Zeist schoof het tweetal aan om met de pers te praten. Blind lijkt inmiddels doodmoe te worden van het feit dat het vaak over zijn gebrek aan snelheid gaat, Marten de Roon lijkt inmiddels wel klaar met de discussie of hij nou wel of niet in Oranje moet staan.