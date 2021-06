Wij houden na zeven jaar cynisme (weer een beetje) van Oranje

Door Sjoerd Mossou



De jaarlijkse fandag in Zeist was er onlangs weer eentje op afstand. Als supporter kon je de openbare training alleen via YouTube volgen, de spelers deelden ‘digitale handtekeningen’ uit en de zogenoemde Q&A verliep in zijn geheel via Instagram. Je doet er weinig aan in coronatijd, maar vlak voor het EK bleef een echte omarming van het publiek opnieuw achterwege. Vorige week zondag speelde het Nederlands elftal nog voor 7.500 gelukkige toeschouwers tegen Georgië, maar nooit was de afstand tussen Oranje en zijn achterban zo groot als nu.