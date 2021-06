Wijnaldum draagt in Boedapest band met tekst ‘OneLove’

In Hongarije werd vorige week een omstreden wet aangenomen. Informatie over onder meer homoseksualiteit en geslachtsoperaties moet voortaan worden weggehouden voor jongeren. Dat treft niet alleen het onderwijs, maar kan er ook toe leiden dat bepaalde boeken en films niet zomaar kunnen worden uitgegeven of uitgezonden. De wet veroorzaakte in heel Europa veel verontwaardiging en kwam dinsdag ook aan de orde bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Nederland en twaalf andere EU-landen willen dat de Europese Commissie in actie komt en zo nodig naar het Europees Hof van Justitie stapt. Maar Nederland wil ook kijken of het zelf de Europese rechter kan inschakelen.



De Duitse aanvoerder Manuel Neuer speelde de eerste twee groepswedstrijden op het EK met een regenboogkleurige aanvoerdersband om de arm. Het stadsbestuur van München wilde de Allianz Arena woensdag tijdens het duel tussen Duitsland en Hongarije in de regenboogkleuren laten oplichten. Dat mag niet van de UEFA tijdens de wedstrijd, wel op een aantal andere dagen.