Wijnaldum en Depay in beste elftal EK-kwalificatie

Nieuwe bondscoach Radoi moet Roemenië alsnog naar EK leiden

27 november Oud-voetballer Mirel Radoi is benoemd tot bondscoach van de nationale ploeg van Roemenië. Hij is de opvolger van Cosmin Contra, die er niet in slaagde zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK voetbal van volgend jaar.