Wijnaldum reageert op vertrek De Boer en Lodeweges: ‘Liep niet zoals gepland’

Wijnaldum, die onlangs de overstap maakte van Liverpool naar Paris Saint-Germain, was bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerder onder De Boer bij Oranje. Wijnaldum kwam in alle vijftien interlands onder De Boer in actie, waarmee de middenvelder de meest gebruikte speler was onder De Boer.



Na Memphis Depay (negen goals onder De Boer) was Wijnaldum ook de meest scorende Oranje-speler onder de bondscoach die na het EK-debacle opstapte. Wijnaldum was in vijftien interlands zeven keer trefzeker.



Het vertrek van Lodeweges is overigens nog niet definitief. De assistent-bondscoach en de KNVB laten elkaar vrij in afwachting van De Boers opvolger. ,,Om vast te leggen dat een nieuwe coach per se met mij moet werken, dat is niet logisch. Dat vindt de KNVB en dat vind ik zelf ook", zei Lodeweges daarover tegen deze krant.