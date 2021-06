Woede in LHBTI-wereld over UEFA: ‘Hebben niet de ballen een standpunt in te nemen’

Grote ster van Duitsland Robin Gosens neemt wraak nadat Ronaldo shirt weigert te geven

21 juni Robin Gosens (26) was de grote ster van Duitsland gisteren na het duel tegen Portugal. Vanaf de linkervleugel was hij betrokken bij maar liefst vier goals. Ultieme wraak, zo blijkt nu. Vorig seizoen speelde hij met Atalanta tegen Juventus en na afloop dacht hij het shirtje van Cristiano Ronaldo te scoren. ,,Hij keek me niet eens aan en zei gewoon nee.”