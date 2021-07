Wonderlijke genezing Immobile na goal Barella: ‘Gadverdamme’

Voordat de openingsgoal door Nicolò Barella gemaakt werd, lag de 31-jarige spits ogenschijnlijk zwaar geblesseerd op de grond. De aanvaller van Lazio rolde en draaide alsof hij een been had gebroken. Tot Barella scoorde. Immobile stond op alsof hij als een feniks uit de as was verrezen en vierde het feestje uitgelaten mee. Dat viel op Twitter niet bij iedereen in goede aarde.