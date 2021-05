Zlatan heeft EK nog niet opgegeven: ‘Pas over wanneer ik zeg dat het over is’

Enkele maanden geleden sloeg het nieuws in als een bom: Ibrahimovic wil met Zweden naar het EK. De spits van AC Milan was enkele jaren eerder nog gestopt als international, maar kwam dus alsnog terug op zijn beslissing. Het was dan ook een grote teleurstelling dat Ibrahimovic uiteindelijk uitviel met een blessure.

De kans dat hij het EK zou halen bleek miniem, Zweeds bondscoach Janne Andersson nam Zlatan dan ook niet op in zijn definitieve selectie. De aanvaller zet echter alles op alles om toch nog fit te geraken zo lijkt het, of dat Anderson op andere gedachten kan brengen is nog maar zeer de vraag.

Ibrahimovic raakte anderhalve week geleden geblesseerd in het duel met Juventus, dat met 3-0 werd gewonnen door AC Milan. Hij keerde deze lente na vijf jaar terug in de nationale ploeg van Zweden. Hij stopte na het EK van 2016.



De eerste groepswedstrijd van Zweden staat gepland voor 14 juni. Dan nemen de Scandinaviërs het in Sevilla op tegen Spanje. Vier dagen later is Slowakije de tegenstander en op 23 juni treffen de Zweden Polen.



Met 62 doelpunten in 118 interlands is Zlatan de topscorer aller tijden van Zweden. Met Zlatan in de ploeg wist Zweden nooit ver te komen op een EK. Tijdens de drie laatste deelnames aan het EK strandden de Zweden in de groepsfase.