Zorgen om Benzema: teruggekeerde spits valt geblesseerd uit in oefenduel

Heel Frankrijk stond op z’n kop de afgelopen weken. Les Bleus hadden namelijk al Antoine Griezmann en Kylian Mbappé in de gelederen, maar ook de jarenlange spanningen tussen Benzema en bondscoach Deschamps verdampten. Daarmee leven de Fransen als ultieme topfavoriet toe naar het EK, waarin ze ingedeeld zijn in Groep F met Duitsland, Portugal en Hongarije.

Maar vanavond waren er toch ineens zorgen. In de eerste helft moest Benzema zich laten vervangen met pijn aan zijn bovenbeen. Deze pijn liep de spits op bij een kopduel waarbij hij met zijn been in aanraking kwam met een Bulgaarse verdediger. Hoewel Benzema het eerst met een stevig ingepakt been nog probeerde, moest de Real Madrid-aanvaller zich toch laten vervangen. Op de bank werd Benzema nog verder behandeld, waarbij de grimas van de spits tot zorgen leidde bij de Fransen. De eerste wedstrijd van Frankrijk op het EK is dinsdag tegen Duitsland.