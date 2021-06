Zwitserland in wachtkamer na zege op puntloos Turkije, B-keus Italië wint ook van Wales

Turkije werd voor het toernooi door velen nog gezien als een team dat wel eens ver kon komen, nadat het eind maart in de WK-kwalificatie nog knap met 4-2 won van Oranje. Op het EK stelde de ploeg van bondscoach Şenol Güneş echter enorm teleur. Na de nederlagen tegen Italië (3-0) en Wales (2-0) werd vanavond in Baku ook verloren van Zwitserland, dat net als Wales op vier punten eindigt. Wales eindigt als tweede vanwege een beter doelsaldo: +1 tegen -1 voor de Zwitsers. Xherdan Shaqiri was de uitblinker in Azerbeidzjan. De kleine spelmaker van Liverpool maakte de 2-0 met een prachtig schot met zijn mindere rechterbeen en zorgde na een fraaie counter voor de 3-1 eindstand.



Haris Seferovic had de Zwitsers in de zesde minuut al op voorsprong gezet na een mooie uithaal met links, nadat Turkije in de eerste vijf minuten wel de eerste twee kansen van de wedstrijd kreeg. Fenerbahçe-middenvelder Irfan Can Kahveci zorgde er nog wel voor dat Turkije in ieder geval nog een doelpunt maakte op dit EK, door in de 62ste minuut mooi raak te schieten met links. Op zoek naar de gelijkmaker vergat Turkije echter de verdediging en Shaqiri profiteerde daar in de 68ste minuut al van. Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü (20) mocht tien minuten voor tijd nog invallen voor zijn zevende interland en zijn debuut op dit EK, nadat hij bij de eerste twee duels op de bank bleef.