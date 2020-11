100 goals Sergio Ramos, zó ziet dat eruit

Door Maarten Wijffels



1. Koning van de kopgoal

Op YouTube staat een filmpje met een top-5 van belangrijke doelpunten van Sergio Ramos. Het zal niemand verbazen: vier ervan maakt de jubilaris met zijn hoofd. In totaal vormen 55 kopgoals (!) ruim de helft van zijn totaal van 100. Het bekendste beeld is Ramos zwevend en scorend in de Champions Leaguefinale van 2014.