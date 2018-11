‘Aan alles voel je, de AEK-hooligans zijn de baas, niet de politie’

De Griekse ME is aanwezig. Maar hoe bestaat het dat zij de AEK-hooligans min of meer hun gang laten gaan? De geur van corruptie hangt in het stadion. Sommige leden van de harde kern lopen zelfs met een officiële accreditatie om hun nek. In alles voel je: zij maken de dienst uit. Niet de clubleiding of de politie. In het vak met Ajacieden gaat de ME wel los. Ze delen rake klappen uit. Eén ME’er draait door. Hij beukt en beukt met zijn knuppel totdat een paar collega’s hem bedaren. Acht fans van Ajax raken gewond. Tientallen komen in de verdrukking.