AC Milan krijgt in blessuretijd waar het recht op heeft bij ManUnited

Het spel van de Red Devils was bij afwezigheid van onder anderen Paul Pogba, Marcus Rashford, Edinson Cavani, David de Gea en Donny van de Beek gezapig, wat Ole Gunnar Solskjaer deed besluiten in te grijpen. Anthony Martial moest plaatsmaken voor Amad Diallo en het was uitgerekend die 18-jarige winteraankoop die United al na vijf minuten met het hoofd op 1-0 zette. Gescoord leek er vervolgens niet meer te gaan worden in een kletsnat Manchester, totdat Milan in de blessuretijd alsnog kreeg waar het recht op had. Doelman Dean Henderson ging niet vrijuit op de kopbal van Simon Kjaer, die zijn ploeg zodoende een goede uitgangspositie bezorgde voor de terugwedstrijd.



Tegelijkertijd speelde kersvers landskampioen Rangers in Tsjechië gelijk bij Slavia Praag (1-1) en deed Villarreal met een 0-2 uitzege bij Dynamo Kiev uitermate goede zaken voor de return van volgende week. Ajax ontdeed zich in eigen huis met 3-0 van Young Boys en mag ook al aan de kwartfinales denken.