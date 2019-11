Advocaat moet net als Stam puzzelen: ‘In deze fase kan ik geen halffitte spelers gebruiken’

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat zei het al kort na de wedstrijd tegen VVV. Ook hij krijgt, net als zijn voorganger Jaap Stam, dus te maken met het feit dat lang niet alle spelers van Feyenoord topfit zijn. De kans bestaat dat 72-jarige Hagenaar voor de Europese thuiswedstrijd tegen Young Boys morgen al meteen net zo moet puzzelen als Stam.



Omdat Leroy Fer geschorst zal moeten toekijken, moet de Rotterdamse ploeg die zondag in Venlo tegen VVV met 0-3 sowieso al worden gewijzigd. Renato Tapia is de meest logische en waarschijnlijke vervanger. Advocaat ziet in Fer en Tapia twee dezelfde type spelers en zal normaal gesproken slechts één van de twee opstellen.