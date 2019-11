Advocaat: Niet blind naar voren stormen tegen Young Boys

Feyenoord verloor twee weken geleden met 2-0 in Zwitserland en staat laatste in groep G. Bij een overwinning van de Rotterdammers komt de ploeg gelijk met Young Boys in de stand en houdt Feyenoord kans op Europese overwintering in eigen hand.

Steven Berghuis, sinds afgelopen weekend de aanvoerder van Feyenoord, hoopt dat het legioen donderdagavond het team een flinke duw in de rug geeft. ,,Als we nog wat willen in Europa, dan moeten we deze wedstrijd winnen. Ik verwacht niet dat de tegenstander heel anders zal spelen dan in de heenwedstrijd. We weten nu wat de zwaktes van Young Boys zijn. Daar zullen we van moeten profiteren. We hebben mensen in huis om het verschil te maken”, aldus Berghuis eerder vandaag.