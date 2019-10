Ajax gaat per trein naar uitduel met Lille in Champions League

Video Duitsland houdt in Estland gelijke tred met Oranje ondanks vroege rode kaart

13 oktober Duitsland is in Tallinn in punten weer op gelijke hoogte gekomen met het Nederlands elftal. De ploeg van Joachim Löw zag Emre Can al na een kwartier wegvallen met rood, maar klaarde het klusje na rust alsnog: 0-3.