Ajax hoopt op fans in Arena bij CL-duels

Ten Hag spreekt van zware loting: ‘Dit is wat we willen’

1 oktober Trainer Erik ten Hag vindt dat Ajax zware tegenstanders treft in de groepsfase van de Champions League met Liverpool, Atalanta en Midtjylland als opponenten. ,,Het had zeker gemakkelijker gekund, maar het is ook een mooie uitdagende loting, waar we niet voor weglopen. Dit is wat we willen. Het wordt een clash van voetbalstijlen.”