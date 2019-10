Ajax moet door straf UEFA zonder fans naar Chelsea in CL

Italië roept op om Champions Leaguefina­le weg te halen uit Istanboel

15 oktober De Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, heeft de Europese voetbalbond UEFA per brief verzocht de finale van de Champions League niet in Istanboel te houden. De Turkse stad aan de Bosporus huisvest op 30 mei volgend jaar de eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi. Na de militaire interventie van Turkije in het noorden van Syrië vindt Spadafora het echter niet kunnen dat de Champions League wordt beslist in Istanboel.