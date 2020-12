Ajax opnieuw naar Lille, PSV tegen Olympiakos in Europa League

Ajax en Lille stonden vorig seizoen ook tegenover elkaar. Dat was toen in de groepsfase van de Champions League. Ajax won beide wedstrijden: 3-0 en 0-2. Lille staat na dit weekeinde bovenaan in de Franse competitie. Ajax eindigde dit seizoen als derde in de poulefase van het belangrijkste Europese clubtoernooi en vervolgt de Europese campagne daardoor in het nieuwe jaar in de Europa League. In Lille komt Ajax ene oude bekende tegen: Sven Botman is bij de Franse club een vaste kracht.