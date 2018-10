Ajax Vrouwen in eigen huis kansloos onderuit tegen Lyon

Het eerste duel in de achtste finales eindigde in Amsterdam in 0-4. Over twee weken is de return in Frankrijk nog slechts een formaliteit.

Ajax, dat op het kampioenenbal voor de eerste keer tot de laatste zestien is doorgedrongen, ging op het uitverkochte sportcomplex De Toekomst vol goede bedoelingen van start. Al snel echter bleek Lyon, met international Shanice van de Sanden in het basisteam, een maatje te groot voor de Amsterdamse ploeg. Het ging aan Franse kant allemaal een stuk sneller en ook in technisch opzicht was de vijfvoudige kampioen verreweg de betere ploeg.

Na nog geen half uur leidde Lyon al met 0-2 door treffers van Amel Majri en Selma Bacha. Bij de eerste treffer kwam de assist van Van de Sanden, die mede-international Kika van Es simpel uitspeelde. Bij de tweede treffer, uit een Franse vrije trap, functioneerde de Nederlandse muur niet naar behoren. In de 38e minuut schoot Eugénie Le Sommer namens Lyon op de lat.

Ook in de tweede helft kon Ajax amper onder de Franse druk vandaan komen. In de 57e minuut zorgde de Noorse aanvalster Ada Hegerberg met een attente kopbal voor 0-3. Ajax probeerde daarna nog wel van de nul af te komen, maar grote kansen kon de thuisploeg niet afdwingen. Isobel Christiansen bepaalde in de voorlaatste minuut de eindstand op 0-4.

Bondscoach Sarina Wiegman was op de tribune een aandachtige toeschouwer. Met Oranje wil ze komende maand in een tweeluik tegen Zwitserland alsnog een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk bemachtigen. Wiegman zag bij Ajax onder anderen de internationals Lize Kop, Liza van der Most en Ellen Jansen aan het werk.

