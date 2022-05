Ancelotti kan nieuwe comeback niet verklaren: ‘Het is iets magisch in dit stadion’

Met zijn altijd opgetrokken wenkbrauw is Carlo Ancelotti een meester in het verbaasd kijken, maar de 62-jarige Italiaan kon gisteravond niet geloven wat zijn ploeg Real Madrid weer deed. Na de comebacks tegen Paris Saint-Germain en Chelsea draaide zijn ploeg het opnieuw om, nu door goals in de 90ste, 91ste en 95ste minuut.

De ervaren succescoach uit Reggiolo was enorm verbaasd door de sensationele comeback van Real Madrid in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. Zijn team dwong in blessuretijd tegen alle verwachtingen in een verlenging af door twee goals van invaller Rodrygo, in minuut 90 en 91. In de verlenging stelde Real Madrid een finaleplaats in Parijs veilig door de rake strafschop van Karim Benzema.

,,Mijn spelers geven nooit op. Real Madrid is speciaal en deze comeback is onverklaarbaar. We moeten deze spelers dankbaar zijn voor wat ze doen. En we moeten de fans bedanken voor de sfeer. Niemand had verwacht dat we dit jaar een finale zouden spelen, maar we hebben het geflikt”, zei Ancelotti na afloop, nadat hij op het veld feest had gevierd met zijn spelers en zijn zoon/assistent Davide.

,,Het is moeilijk te beschrijven. Toen iedereen dacht dat het klaar was, was een klein detail genoeg. Vanaf dat moment hebben we alle energie erin gestopt die we nog hadden. We hadden ook een beetje geluk nodig, dat is altijd zo.”

Volledig scherm © AP

Ancelotti was onder de indruk van de vechtlust van zijn spelers, die afgelopen weekend nog een uitbundig kampioensfeestje hadden gevierd op het Plaza de Cibeles in Madrid. ,,Manchester City was heel sterk, het was een heel moeilijke wedstrijd, maar we gaven niet op. Na het tegendoelpunt werd het alsmaar moeilijker, maar we gaven alles. De wissels hielpen daar ook bij.”

Ancelotti verwees ook naar de sfeer in Estadio Santiago Bernabéu, waar Real Madrid in de vorige Champions League-rondes al afrekende met de Franse kampioen Paris Saint-Germain en titelverdediger Chelsea. ,,Het is iets magisch. We hebben hier fantastische avonden beleefd tegen zeer sterke ploegen, waarvan sommigen de Champions League hebben gewonnen. Alle lof aan de spelers én de supporters, die ons niet alleen ín het stadion motiveren, maar ook daarbuiten. We zijn trots op deze club", besloot Ancelotti, die in 2001, 2007 (met AC Milan) en 2014 (in eerste periode bij Real Madrid) al de Champions League won.

Courtois: ‘Een genot hier deel van uit te maken’

Thibaut Courtois kon zijn geluk niet op na de wedstrijd. ,,Onze ploeg lijkt tot alles in staat”, jubelde de twee meter lange doelman uit het Belgische Bree. ,,Het is een genot om hier deel van uit te mogen maken.”

Niet Rodrygo maar Courtois werd als ‘man van de wedstrijd’ verkozen. Dat had waarschijnlijk veel te maken met de manier waarop hij in de slotfase de 0-2 van de ingevallen Jack Grealish voorkwam. ,,City was dichtbij de 0-2", erkende Courtois. ,,Ik kan me herinneren dat Ferland Mendy ook nog een bal net voor de doellijn wist te keren. Maar wij blijven altijd alles tot het laatste fluitsignaal geven. Dat is Real Madrid. Zaterdag werden we kampioen en nu gaan we naar de finale van de Champions League. Hier ben ik voetballer voor geworden.”

Volledig scherm Thibaut Courtois. © ANP / EPA