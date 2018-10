Armeniër Mkhitaryan niet met Arsenal in Bakoe

Opvallend: PSV en Inter hebben vrijwel geen historie tegen elkaar

13:13 Bij de eerste poulewedstrijd van PSV in de Champions league lag de historie twee weken terug voor het oprapen. Tegen FC Barcelona waren de dwarsverbanden talrijk. Op deze site maakten we ondermeer een elftal van spelers met een verleden bij beide clubs. Hoe anders is dat allemaal vanavond, bij PSV – Inter. Als onderlinge confrontatie een nog vrijwel onbeschreven blad. En dat is eigenlijk opvallend.