Arsenal mogelijk voor niets naar Kiev

De Europese voetbalbond UEFA verplaatste gisteren het duel van Poltava naar hoofdstad Kiev. Dat gebeurde nadat het Oekraïense parlement had besloten om de staat van beleg in delen van het land in te voeren. In de oostelijk gelegen stad Poltava zou de veiligheid niet gegarandeerd kunnen worden. Aanleiding is de opgelopen spanning tussen Oekraïne en Rusland, nadat de Russen zondag drie Oekraïense marineschepen hadden beschoten en deze daarna in beslag namen.



Volgens Vorskla-voorzitter Oleh Lysak valt Poltava niet onder het gebied waarin de staat van beleg geldt. ,,Sporting Lissabon en Qarabag konden wel eerder hier spelen, waarom Arsenal niet? Bovendien hebben we van het Olympisch Stadion nog geen bevestiging gekregen om daar te spelen.”