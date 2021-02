Arsenal pas laat langs Benfica, Granada verrast Napoli

Napoli redde het niet tegen Granada CF. De Italiaanse club won op eigen veld weliswaar met 2-1, maar dat was na de nederlaag van 2-0 in Spanje niet genoeg. Voor Napoli kwamen Piotr Zielinski (1-0) en Fabián Ruiz (2-1) tot scoren. De kostbare treffer van Granada kwam in de 25e minuut op naam van Angel Montoro.



Napoli plaatste zich als poulewinnaar bij de laatste 32. In dezelfde groep wist AZ zich als nummer drie niet te kwalificeren voor de knock-outfase. Granada eindigde achter PSV als tweede in de poule.



Rangers won ook de tweede wedstrijd tegen Antwerp: 5-2. Sjachtar Donetsk klopte Maccabi Tel Aviv voor de tweede keer: 1-0. Ook Villarreal versloeg tegenstander Red Bull Salzburg opnieuw (2-1). Hoffenheim liet zich op eigen veld verrassen door Molde (0-2). Het eerste duel was in 3-3 geëindigd.