Arteta pleit voor VAR in groepsfase: ‘Als we geloven dat dit het beste is voor iedereen dan moeten we het doen’

Arsenal zag in de thuiswedstrijd tegen Molde FK, die met 4-1 werd gewonnen, een zuiver doelpunt van Eddie Nketiah afgekeurd worden wegens buitenspel. ,,Als we de technologie al hebben en we allemaal geloven dat het het best is voor iedereen om te gebruiken, dan moeten we het doen", zei Arteta. ,,We waren aan het klagen bij de scheidsrechter omdat het duidelijk geen buitenspel was. De VAR kan dat veranderen. Daar moet de UEFA naar kijken en indien mogelijk veranderen."