Avondje Europa League: elke 76 seconden een goal

Garantie voor goals

In de groepsfase van de Europa League werd dit seizoen 213 keer gescoord in 72 duels. Dat is 2,958 goals per wedstrijd. De gemiddelde wachttijd voor een doelpunt is slechts 1 minuut en 16 seconden. Succes verzekerd dus met het schakelprogramma op de tv. Wel een beetje snel heen en weer lopen naar de koelkast of de wc, want voor je het weet heb je weer een goal gemist.

Spanning en sensatie

In tien van de twaalf poules is het verschil tussen de nummer twee (plaatsing voor de volgende ronde) en drie (uitschakeling) na drie duels drie punten of minder. Spanning en sensatie is er genoeg dus. Neem de situatie in groep J, waar Sevilla – vijfvoudig winnaar van de Europa League/UEFA Cup – na drie duels net zoveel punten (6) heeft als Krasnodar en Standard Luik. In de groepen G, I en K kan het helemaal nog alle kanten op, want daar is het verschil tussen de nummers één en vier slechts drie punten.