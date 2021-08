AZ baalt dat duel met Celtic niet op Nederlandse tv te zien is: ‘Het is buitengewoon teleurstellend’

Conference League Feyenoord wint heenduel bij FC Luzern ruim door goals van Til en Sinisterra

5 augustus Feyenoord en scoren, het was lang geen gelukkige combinatie in Europese uitduels. Daar is met Guus Til in elk geval voorlopig een einde aan gekomen. Dankzij zijn twee doelpunten tegen FC Luzern kunnen de Rotterdammers met vertrouwen toeleven naar de return van volgende week in de Kuip, zeker nadat Luis Sinisterra kort voor tijd nog voor de 0-3 eindstand zorgde in Zwitserland.