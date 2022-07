AZ beleeft probleemloze avond in Sarajevo en klopt Tuzla City met ruime cijfers

Schmidt geeft korte update Gakpo en is blij met Conference Lea­gue-re­turn in Eindhoven

Trainer Roger Schmidt reageerde vrijdag na de loting voor de kwartfinale in het toernooi om de Europa Conference League op de naam van de tegenstander. Volgens hem is Leicester City een fysiek sterke ploeg uit de sterke Premier League. ,,Dit laat weer eens zien hoe interessant dit internationale toernooi werkelijk is. Wij zijn blij dat we de tweede wedstrijd in ons eigen stadion spelen.”

18 maart