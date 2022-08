AZ mét aankoop Jens Odgaard naar Portugal voor return in play-offs Conference League

Odgaard is dit seizoen nog niet in actie gekomen voor AZ, dat vorige week donderdag in Alkmaar met 4-0 te sterk was voor Gil Vicente. In de Eredivisie werden de eerste twee duels gewonnen.



AZ-trainer Pascal Jansen selecteerde 22 spelers voor de uitwedstrijd in Portugal, die om 21.00 uur begint. Riechedly Bazoer blijft in Nederland achter, evenals Zinho Vanheusden en Jesper Karlsson. Het drietal is nog niet fit genoeg.