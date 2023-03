AZ met twee talenten naar Rome voor Europees duel met Lazio

AZ en Lazio treffen elkaar dinsdagavond in het Stadio Olimpico, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt. De Alkmaarders, die in de Eredivisie op de derde plaats staan, bereikten als groepswinnaar de laatste zestien in de Conference League. Lazio eindigde een niveau hoger in de Europa League als derde in de groep, achter Feyenoord en FC Midtjylland. Alle clubs in deze poule behaalden 8 punten; op basis van het doelsaldo gingen Feyenoord en Midtjylland door in de Europa League.