AZ naar Napels zonder Boadu maar met Gullit junior

AZ is in het hart geraakt door de coronacrisis. Afgelopen vrijdag waren er negen gevallen van corona bij AZ. Het ging toen om zes spelers (van wie vier uit de A-selectie) en drie werknemers. Dinsdag kwamen er acht nieuwe besmettingen bij. Van de negen eerder positief geteste personen zijn er inmiddels drie negatief getest. AZ meldde dat in totaal nu dertien spelers geïnfecteerd zijn met het longvirus.