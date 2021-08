AZ redt het net niet tegen Celtic en moet het doen met Conference League

AZ is er niet in geslaagd om de Europa League te bereiken. Na de 2-0 nederlaag tegen Celtic in Schotland werd thuis wel gewonnen, maar 2-1 was niet voldoende. Een avontuur in de groepsfase van de Conference League is wat rest voor de Alkmaarders.

AZ-trainer Pascal Jansen had tegen Celtic nog altijd niet de beschikking over Owen Wijndal. De linkerverdediger keerde na het Europees kampioenschap, waar hij kort voor de start zijn basisplaats kwijtraakte aan Patrick van Aanholt, met een liesblessure terug bij de club. Wijndal ging ervan uit dat hij deze zomer de overstap naar een buitenlandse club zou gaan maken, maar dat is nog maar de vraag. De transfermarkt sluit in de loop van komende week.

Doelman Marco Bizot en aanvallers Calvin Stengs en Myron Boadu verlieten AZ wel, allemaal voor een avontuur in Frankrijk. Naast Wijndal is ook aanvoerder Teun Koopmeiners vooralsnog gewoon speler van AZ.

Razendsnelle dreun

Koopmeiners hoopt de komende dagen Alkmaar ook nog te verlaten. In zijn mogelijk laatste of voorlaatste wedstrijd wilde hij zijn club nog wel naar het hoofdtoernooi helpen. Dat leek lastig te worden toen Celtic via de Japanner Kyogo Furuhashi al in de 3e minuut scoorde.

Omdat uitdoelpunten tegenwoordig niet meer dubbel tellen, hoefde AZ niet vier keer te scoren. Nu volstonden drie treffers om een verlenging af te dwingen.

Zakaria Aboukhlal

De Alkmaarders antwoordden al vlug. Na een fout van doelman Joe Hart kon Zakaria Aboukhlal in de 6e minuut de 1-1 binnenschieten, al raakte hij de bal niet goed. Halverwege de eerste helft stond AZ al op voorsprong. De Zweed Carl Starfelt werkte de bal nogal knullig in zijn eigen doel: 2-1. AZ liet na om nog voor rust verder uit te lopen.

Ook in de tweede helft hield de druk van de Noord-Hollanders op het doel van de nummer 2 uit Schotland aan. Aboukhlal stuitte in de 53e minuut van dichtbij op Hart. Toen de derde treffer toch uitbleef, greep Jansen in. De gepasseerde Albert Gudmundsson en Ernest Poku vervingen Aboukhlal en Vangelis Pavlidis.

Bruno Martins Indi kopte in de 73e minuut uit een hoekschop net naast. Poku kreeg in de 79e minuut de grootste kans, maar hij gleed de bal in zeer kansrijke positie over.

