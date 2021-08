AZ tegen Celtic kijken? Dat kan alleen voor 11,72 euro op Celtic TV

Waar Benfica - PSV, in de voorronde van de Champions League, wel gewoon te zien is op RTL 7, daar kunnen de AZ-fans hun ploeg vanavond niet volgen op de Nederlandse televisie. In de voorronde van de Europa League heeft de thuisspelende ploeg namelijk de televisierechten van de wedstrijd in handen en Celtic mocht zelf bepalen waar de wedstrijd te zien is.



De wedstrijd is dus alleen te zien via de clubkanalen van Celtic, maar daarvoor moet men wel 9,99 pond neerleggen. Dat is omgerekend 11,72 euro. Heb jij dat ervoor over? Dan kun je hier een wedstrijdpas aanvragen.