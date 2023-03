AZ verrast Lazio en zet met fraaie zege stap richting kwartfinales

Pover AZ houdt zicht op play-offs Conference League ondanks nederlaag in Schotland

AZ is in de derde voorronde van de Conference League tegen een nederlaag aangelopen (1-0). In de eerste wedstrijd tegen het Schotse Dundee United waren de Alkmaarders krachteloos. AZ moet nu over een week in eigen huis een vroege en blamerende uitschakeling in Europa zien te voorkomen.