Babel: Ik voel dat ik anders word beoordeeld dan anderen

Arsenal buigt diep in verlenging het hoofd voor Olympiakos

0:35 Arsenal is uitgeschakeld in de Europa League. De verliezend finalist van vorig seizoen was vorige week in Griekenland nog met 0-1 te sterk, maar kon het karwei in Londen niet afmaken. Na verlenging trok Olympiakos aan het langste eind: 1-2.