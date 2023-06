Barcelona draait CL-finale in Eindhoven compleet om en klopt Wolfsburg met 3-2

Een complete helft lang mochten Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms serieus denken aan de eindzege in de Champions League. Totdat het sterkere en beter voetballende FC Barcelona in de tweede helft een achterstand van twee doelpunten terecht omdraaide: 3-2. In Eindhoven kreeg die club dus de trofee uit handen van voormalig bondscoach Sarina Wiegman.

Dominique Janssen en Lynn Wilms draaiden er vorige week niet omheen, toen deze site op bezoek ging in Wolfsburg in aanloop naar de Champions League-finale. Natúúrlijk was Barça favoriet, maar ontegenzeggelijk lagen er ook kansen voor de nummer twee van de Duitse competitie. Ook zij hadden natuurlijk gezien dat hun tegenstander in de Spaanse competitie ongenaakbaar is en onlangs pas voor het eerst in twee jaar punten verspeelde.

Behalve bij de bookmakers had FC Barcelona ook op de tribunes en in de verhoudingen op het veld de overhand, in het uitverkochte Philips Stadion (32.147 toeschouwers). Niettemin hield Wolfsburg stug tegen en bleek die ploeg, dit jaar voor de negende keer op rij bekerwinnaar in Duitsland, uiterst efficiënt in de omschakeling. Getreuzel bij Lucy Bronze werd binnen een paar minuten afgestraft door spits Ewa Pajor, met een afstandsschot. En vlak voor rust werd het zelfs 0-2 door Alexandra Popp.

Na een minuut of veertig kwam het hoofd van de beste voetbalster ter wereld op de schermen in Eindhoven, Alexia Putellas. Ontredderd keek zij toe vanaf de bank, net weer fit na een zware knieblessure. Zij zag hoe haar team de kansen aaneenreeg, maar inefficiënt was in de afwerking. Wolfsburg-doelvrouw Merle Frohms greep meermalen goed in. Tot verbazing van eigenlijk iedereen gingen Roord, Janssen en Wilms (en de Duitser Tommy Stroot, die vijf jaar FC Twente trainde) rusten met een marge van twee en de eindzege in zicht.

Barcelona draait alles om

Maar na rust draaide FC Barcelona alles om, aan de hand van Patricia Guijarro. Zij scoorde twee keer in twee minuten tijd en nog vóór de 50ste minuut stond haar ploeg alweer naast Wolfsburg. Op veel meer fronten was dat vervelend voor Wolfsburg, dat een enorme mentale tik te verwerken kreeg en opeens doorkreeg in hoeverre het Philips Stadion op de hand van de kampioen van Spanje was. Daarbij ging FC Barcelona vrolijk door met aanvallen en voelde de gelijke stand vanaf dat moment al als uitstel van executie.

Moet gezegd: in de omschakeling had Wolfsburg met de efficiëntie van de eerste helft Barcelona opnieuw veel pijn kunnen doen. Die ballen vielen nu niet. Twintig minuten voor tijd greep Barça de voorsprong die ze toekwam door een doelpunt van Fridolina Rolfö. Een verbouwereerde Roord, die afgelopen zomer bijna de duurste voetbalster ter wereld werd toen uitgerekend Barcelona haar wilde strikken, werd gewisseld en moest vanaf de zijlijn toezien hoe haar ploeg het niet meer recht kon trekken.

Wiegman reikt beker uit

Sarina Wiegman mocht dus niet haar voormalige pupillen bij Oranje huldigen als winnaars van de Champions League. Roord, Janssen en Wilms flikten niet wat hun collega-Leeuwinnen Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola, Shanice van de Sanden en Lieke Martens in de voorbije jaren wel lukten. Nee, Wiegman mocht onder andere Bronze feliciteren, de in de beginfase nog zo schutterende rechtsback die onder Wiegman vaste waarde is in het Engelse voetbalelftal. En als de stofwolken zijn opgetrokken, zal het verliezende Nederlandse trio ook wel concluderen dat dat terecht is.

